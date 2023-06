Rapinatori senza scrupoli contro 15enne: coltellata per sottrargli lo scooter

Il ragazzino, sanguinanate e sotto choc si trova sotto osservazione in ospedale.

Non è in pericolo di vita, ma il fendente mollato da uno dei due rapitarori che volevano sottrargli lo scooter poteva trasformarsi in tragedia. Il brutto fatto di cronaca accade verso le 23 nel quartiere Poggioreale a Napoli, quando, in sella del proprio scooter, un 15enne sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti. Chiare le brutte intenzioni, sfociate, vista la resistenza della vittima, in un’aggressione con tanto di fendente alla coscia destra del ragazzino.

Sanguinante e sotto choc, ad acompagnarlo verso le 00.30 presso l’ospedale Villa Betania è stato il padre. Sulla vicenda indagano i carabinieri.