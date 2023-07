Una nota rapper americana lancia il microfono e colpisce in testa un fan: ecco il motivo

La celebre rapper americana Cardi B è stata protagonista di un episodio spiacevole e molto pericoloso

La celebre rapper americana Cardi B è stata protagonista di un episodio spiacevole e molto pericoloso. Durante un concerto le è stato lanciato del liquido di una qualche bevanda addosso e non l’ha presa per niente bene, un attimo dopo ha individuato il “colpevole” e ha lanciato il microfono in testa ad un fan.

La rapper Cardi B condivide il gesto

Il gesto violento fatto dalla rapper statunitense sta facendo il giro del mondo, ma ciò che fa ancor più riflettere è la condivisione del video da parte sua sul suo profilo Twitter. Anziché pentirsi di un gesto così violento, pare che se ne vanti.

Non si sanno le condizioni di salute di chi ha ricevuto il colpo di microfono in testa.