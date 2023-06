Rapporto Bankitalia: “L’economia in Sicilia”

PALERMO – Giovedì 29 giugno verrà pubblicato il rapporto annuale “L’economia della Sicilia” sull’andamento dell’economia siciliana nel 2022 e nei primi mesi dell’anno in corso.

Come di consueto, i principali contenuti del rapporto verranno anticipati durante un briefing per la stampa che si terrà alle ore 11.00 del 29 giugno presso la Sede di Palermo della Banca d’Italia, in via Cavour 131/a.

La presentazione al pubblico del rapporto avverrà lo stesso giorno alle ore 16 presso il teatro Massimo di Palermo, in occasione dell’evento “Il polso dell’economia” che vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e dell’imprenditoria locali. L’evento è aperto alla stampa.

Quest’anno la presentazione del rapporto sull’economia siciliana avverrà nell’ambito della iniziativa nazionale “In viaggio con la Banca d’Italia”, percorso a tappe che coinvolge le maggiori città italiane per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni.