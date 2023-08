Rdc, Calderone: “Solo 200 mila non lo percepiranno più”

"Non voglio soffiare sul vento della polemica, ma fare riflessioni tecniche che portassero poi a delle evidenze", spiega il ministro

”Il reddito di cittadinanza ha sostenuto la lotta alla povertà, però non ha accompagnato al lavoro. Non voglio soffiare sul vento della polemica, ma fare delle riflessioni tecniche che portassero poi a delle evidenze”. Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Maria Elvira Calderone, in un’intervista ad Agorà su Raitre.

Il ministro: “Un dato che non torna”

“I 500 mila soggetti che perderanno il Reddito di cittadinanza è un dato che non torna. Coloro che usciranno dal circuito del Reddito perchè non sono soggetti in condizione di fragilità sono circa 200 mila”., precisa il ministro.