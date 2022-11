Recupero record in Argentina-Arabia, ecco perché

Il difensore arabo Al Shahrani, nel corso di un'uscita del portiere è stato colpito dal compagno di squadra con il ginocchio suila testa

Sembrava non dovesse finire mai Argentina-Arabia Saudita, match valido per il Mondiale in Qatar, concluso con il sorprendente successo della selezione araba per 2-1.

Il direttore di gara, lo sloveno Vincic, ha concesso ben otto minuti di recupero nel secondo tempo con la selezione sudamericana all’assalto della porta avversaria. Ma al minuto 95′ il gioco si è interrotto per un grave infortunio in campo.

Il difensore della selezione dell’Arabia Saudita, Al Shahrani, nel corso di un’uscita dai pali del portiere è stato colpito dal compagno di squadra con il ginocchio suila testa ed è rimasto a terra privo di sensi. Sul campo sono intervenuti tempestivamente i medici delo staff della nazionale per prestare il primo soccorso.

Il giocatore è stato trasportato fuori dal rettangolo di gioco ma è rimasto cosciente. Il recupero, quindi, si è protratto fino al 103′ quando il fischietto sloveno ha decretato la fine del match che ha dato i primi, clamorosi, tre punti ai sauditi. Delusione per Messi e compagni, tra i favoriti per la vittoria finale del torneo.