Reddito di Cittadinanza maggio 2023, pagamento in ritardo? Cosa succede

Il pagamento del Reddito di Cittadinanza avverrà in ritardo a maggio 2023? Ecco cosa sappiamo e come verificare l'accredito.

Quando verrà pagato il Reddito di Cittadinanza a maggio 2023? Verrà erogato in ritardo? Sono queste le domande che molti cittadini percettori del sussidio di stanno ponendo in questi giorni, preoccupati per un possibile posticipo dell’accredito.

La motivazione di questi timori è legata alla data entro la quale viene solitamente effettuato il pagamento della misura, vale a dire il 27 del mese. A maggio 2023, infatti, tale giorno coincide con il sabato e vi è sensazione comune che la ricarica sul conto corrente possa slittare al 29 maggio. Sarà così? Facciamo chiarezza.

Reddito di Cittadinanza, slitta il pagamento?

Come specificato a inizio articolo, il pagamento del Reddito di Cittadinanza – insieme alla Pensione di Cittadinanza – viene effettuato dall’Inps (tramite Poste Italiane) ogni 27 del mese. Tale disposizione non viene rispettata nel caso in cui tale giorno coincida con la domenica o una festività.

In presenza di un’eventualità simile, l’erogazione del Reddito avviene nel primo giorno utile come, per esempio, il lunedì seguente. La “regola” dello slittamento, tuttavia, non è valida nel caso in cui il 27 del mese cada nel giorno di sabato, in quanto lavorativo.

Al momento, infatti, l’Inps non ha fornito indicazioni su eventuali posticipi del pagamento del sostegno e, pertanto, la prima data utile per ricevere l’accredito sul proprio conto corrente dovrebbe rimanere quella del 27 maggio. Un possibile pagamento in ritardo del Reddito di Cittadinanza a maggio 2023 non dovrebbe concretizzarsi.

Reddito di Cittadinanza, come controllare il pagamento

Ogni beneficiario può controllare attraverso il portale Inps l’avvenuto pagamento o meno del sostegno. La procedura è abbasta semplice. Come prima cosa, è necessario accedere all’area riservata MyInps presente sul sito web dell’Inps.

L’autenticazione avviene attraverso SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (tessera sanitaria con carta nazionale dei servizi). A questo punto, l’utente dovrà digitare nella barra di ricerca “Reddito di Cittadinanza” e cliccare sulla scheda “Servizio – Reddito o Pensione di Cittadinanza – Domanda”.

Nella nuova pagina verrà visualizzata la voce “Gestione Domanda” e, in seguito, si dovrà cliccare su “Lista domande ed esiti”. In questa schermata sarà possibile visualizzare lo stato di pagamento del Reddito di Cittadinanza.