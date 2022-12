Artigiani, commercianti e dipendenti pubblici: ecco quanto guadagnano in media in Italia

Il reddito minimo registrato tra le categorie che fanno capo alle gestione Inps è quello del lavoratori domestici

Il reddito medio annuo da lavori di artigiani e commercianti, nel 2021, è stato di poco i 20.300 euro (rispettivamente 20.311 e 20.386), mentre i redditi medi dei lavoratori pubblici sono stati di 33.598 euro. E’ quanto si legge nelle tabelle contenute nelle statistiche in breve dell’Inps. Il reddito minimo registrato tra le categorie che fanno capo alle gestione Inps è quello del lavoratori domestici, che si fermano a 7.424 euro, superato di poco dagli operai agricoli, con 8.747 euro. Si sale fino a 12.764 euro per l’autonomo agricolo e si arriva a 22.852 euro per i dipendenti privati.