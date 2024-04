Regalbuto, la guida della Pro loco provinciale ritorna a Francesco Bivona

L’ex sindaco di Regalbuto, dopo due lustri, torna a coordinare il comitato con un’elezione all’unanimità. Prende il posto dell’uscente Maria Rita Speciale, che ha tracciato un positivo bilancio del suo mandato

REGALBUTO – L’ex sindaco di Regalbuto, Francesco Bivona, di nuovo al vertice del Comitato provinciale delle Pro Loco-Unpli.

L’assemblea, nel corso della quale Bivona è stato eletto all’unanimità, si è tenuta a Regalbuto mercoledì pomeriggio, 3 aprile. “Ci sono tante tematiche sul tavolo regionale – ha dichiarato Bivona, appena eletto – che riguardano il turismo e tante opportunità che dovremo sapere cogliere per creare un’efficace rete, insieme ad una offerta turistica valida che tenga conto delle peculiari potenzialità dei Comuni in seno ai Borghi più belli d’Italia, della magnificenza della Villa Romana e delle enormi bellezze dell’area interna della nostra Sicilia, da allineare alle opportunità in corso nel Pnrr, valorizzando anche tutte le altre realtà già presenti e che si occupano di turismo”.

All’assemblea, oltre la Pro Loco di Regalbuto, erano presenti anche quelle di Agira, Enna, Calascibetta, Valguarnera, Barrafranca, Aidone, Gagliano, Troina, Pietraperzia e Assoro. Bivona, il quale in precedenza aveva ricoperto questo ruolo, prima di svolgere le funzioni di primo cittadino per due legislature di Regalbuto, è stato eletto all’unanimità.

“Gli anni trascorsi – ha sottolineato la presidente uscente Maria Rita Speciale – sono stati un momento di ampia crescita e confronto”. Speciale ha tracciato quindi un bilancio degli anni del suo mandato nei quali “molte iniziative sono state promosse” sottolineando la “valenza delle Pro Loco, visti anche gli investimenti grazie ai bandi pubblici del Gal che l’Unpli ha portato a termine nei territori”.

Contestualmente è stata ricostituita la nuova governance del Comitato provinciale, composta dalle Pro Loco di Valguarnera, Aidone, Enna, Agira, Calascibetta e Nissoria, le quali affiancheranno Bivona nel suo “molto impegnativo ed interessante compito” per i prossimi tre anni.

Francesco Bivona, così, dopo due lustri, è tornato al vertice del Comitato provinciale delle Pro loco-Unpli. “È stato – ha evidenziato Bivona – un piacere ed un onore ospitare a Regalbuto quasi tutte le Pro Loco della provincia. Mi ha riempito di orgoglio ricevere anche il sostegno telefonico da coloro che sono stati impossibilitati a partecipare, dai quali mi è giunta la rinnovata fiducia per il ruolo che ci vedrà presenti nella Giunta regionale dell’Unpli ed in contatto con una rete nazionale piena di opportunità”.

Simona Saccullo