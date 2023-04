Reggia di Caserta: scolaresca catanese in visita aggredita e rapinata

I violenti sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza

E’ davvero una brutta vicenda quella successa all’esterno della Reggia di Caserta, dove una scolaresca catanese in visita è stata rapinata in maniera violenta. A macchiarsi del grave reato un gruppo di tunisini ‘ospiti’ di un centro di accoglienza di Curti. Preso di mira un ragazzino minorenne, il branco di teppisti gli ha strappato dal collo una catenina d’oro, per poi malmenare il docente che ha tentato, invano, di difendere l’alunno. Per l’insegnante setto nasale fratturato proprio sotto gli occhi impauriti degli altri ragazzini.

Branco deferito per rapina

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti. E’ stato grazie all’ausilio dei circuiti di videosorveglianza della Reggia che i poliziotti della Quarta Sezione della Squadra Mobile della Questura di Caserta hanno individuato e deferito il branco di aggressori per rapina. Deferimento a firma del sostituto procuratore Domenico Verde del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.