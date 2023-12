Dalla Regione le opportunità per gli studenti siciliani: ecco i percorsi per inserirli nel mondo del lavoro

Potranno cominciare a inserirsi in aziende coerenti con il proprio indirizzo di studio

Avvicinarsi al mondo del lavoro mentre ancora si studia, svolgendo apprendistato presso le aziende, in convenzione con le scuole, per mettere insieme teoria e pratica, in un connubio che porti crescita e consapevolezza del proprio percorso di vita in termini personali e di scelte lavorative.

Questo è lo scopo del catalogo dell’offerta formativa in apprendistato di primo livello, che è stato approvato per l’anno scolastico 2023/2024. Al suo interno, tutti i percorsi che permettono di conseguire i titoli di qualifica professionale, diploma professionale e diploma di istruzione secondaria di II grado.

Un’ampia possibilità di scelta su tutto il territorio regionale

Gli istituti che hanno scelto di affiancare la teoria dello studio alla pratica in azienda e sono stati ammessi in elenco sono 201, su tutto il territorio regionale: 41 in provincia di Catania, 36 a Messina, 32 a Palermo. Si continua con 26 istituti a Caltanissetta, 21 a Enna, 14 a Siracusa, 13 rispettivamente ad Agrigento e Trapani, 5 a Ragusa.

Per tipologia di istituti, solo in 6 casi si tratta di licei, tra classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane; 62, invece, gli istituti del settore tecnologico, 46 del settore economico, 2 gli istituti per enotecnici. L’enogastronomia è sicuramente un settore in cui l’apprendistato è strategico, e sono 23 gli istituti che sono stati inseriti a catalogo; 5 i percorsi dedicati alle professioni sanitarie, 5 all’agricoltura, 3 all’industria e artigianato; 21 si occupano di manutenzione e assistenza agli impianti, che siano termici, idraulici e sistemi per il risparmio energetico.

Diverse le qualifiche che è possibile ottenere

I ragazzi potranno conseguire diverse tipologie di qualifica, dopo aver terminato il ciclo di studi precedente: per ottenere qualifica professionale o diploma di maturità dovranno ottenere il diploma di scuola secondaria di primo grado, mentre dovranno aver concluso il quarto anno post qualifica triennale per ottenere diploma professionale; ancora, è necessario il quarto anno di istruzione e formazione professionale per ottenere il diploma Capes (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré). In ultimo, è necessario il diploma di tecnico di istruzione secondaria superiore per ottenere certificato di specializzazione tecnica superiore.

Un percorso parallelo tra formazione scolastica e in azienda

Il contratto di apprendistato di primo livello si stipula dopo l’iscrizione al percorso formativo e prima dell’inizio effettivo di attività. Prevede due tipi di formazione: la formazione esterna, finanziata dalla Regione secondo limiti e parametri definiti e in base alle disponibilità di bilancio, e la formazione interna, data sottraendo il monte ore del percorso esterno e quello ordinamentale.

Durante il percorso, lo studente viene affiancato da un tutor, che integra e fa da collegamento tra formazione interna ed esterna. L’apprendista, nel doppio ruolo di studente e lavoratore è inquadrato anche sotto il profilo retributivo e contributivo. Con la pubblicazione del catalogo, gli enti utilmente in elenco sono autorizzati a trasmettere le domande di contributo di buono apprendistato al dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio.