Lavoro, Unipol cerca personale: ecco i profili richiesti e come inviare la domanda

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Unipol. Il Gruppo attivo nei settori assicurativo e finanziario, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire in organico, nelle sedi sparse su tutto il territorio nazionale. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerosi i profili richiesti dal Gruppo Unipol in diversi ruoli, requisiti e sedi che variano in base ai settori scelti. Eccone alcuni: Assistenza Clienti e Post Vendita Telepedaggio; Operatori Call Center Unisalute; Analista Organizzazione, Specialista Segnalazioni di Vigilanza, Configuratore IT Prodotti Danni, Specialista tecnico-commerciale Servizi di Mobilità; Specialista Gestione Crediti, Impiegato/a Back Office; Addetto/a Back Office e Front Office Sogeint; Analista Pricing e Rischi di Mercato; Auditor Frodi Interne, Senior Auditor Frodi Interne, Administration Specialist junior Welfare, Project Manager Commerciale, Sales Account – UnipolMove.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Unipol

Unipol Gruppo SpA è una società italiana quotata in Borsa e fondata nel 1963. E’ presente anche nei mercati dell’assicurazione auto diretta e della tutela della salute. In Italia sono presenti oltre 2mila agenzie assicurative, oltre 5mila subagenzie per circa 15 milioni di clienti. Sono circa 12mila i dipendenti con filiali bancarie sparse su tutto il territorio italiano.