Regione, Zes e sindacati pronti a firmare protocollo d’intesa

Oggi si è tenuto il meeting nella città etnea: si va verso l'accordo

Incontro a Catania tra i commissari della Zes Sicilia orientale e della Zes Sicilia occidentale e il segretario regionale dell’Ugl Giuseppe Messina: Obiettivo, siglare nelle prossime settimane, un protocollo d’intesa tra le due Zes e i sindacati che permetta a questi ultimi di essere informati sia sugli investimenti che le Zes attraggono verso i propri territori sia sullo stato di realizzazione delle opere pubbliche di cui le Zes sono soggetti attuatori o stazioni appaltanti.

“Obiettivo Zes è includere tutte le parti sociali”

“L’azione delle Zes si prefigge l’obiettivo di essere quanto più inclusiva possibile nei confronti di tutte le parti sociali e in particolare delle organizzazioni a tutela dei lavoratori – ha detto il commissario della Zes Sicilia orientale Alessandro Di Graziano – affinché le iniziative imprenditoriali veicolate dalle Zes possano essere armoniche con una crescita economica sostenibile delle zone speciali e con condizioni di lavoro attrattive per gli operatori delle aziende insediate”.

Anche Ugl tra i firmatari del protocollo

“Il protocollo d’intesa già discusso con Cgil, Cisl e Uil – ha aggiunto il commissario della Zes Sicilia occidentale Carlo Amenta – includerà anche l’Ugl tra i firmatari. A tale iniziativa sarà dato seguito andando a individuare alcune specifiche questioni da affrontare con le organizzazioni sindacali, con il fine di rafforzare l’opera delle Zes per lo sviluppo della Sicilia”. “Abbiamo affrontato e approfondito in via preliminare i principi guida che consentiranno alla Sicilia di crescere dal punto di vista industriale e infrastrutturale – ha detto Giuseppe Messina – L’Ugl è pronta a sottoscrivere coi commissari Zes un protocollo per consentire un corretto insediamento industriale e l’aumento del pil attraverso la crescita dell’economia reale”.