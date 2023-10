Relax a Vulcano per Diletta Leotta, al mare con Karius: “Mamma e papà”

La conduttrice siciliana e il calciatore stanno trascorrendo alcuni giorni al mare, insieme alla loro piccolina Aria, di quasi due mesi

Relax in Sicilia per Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni al mare, insieme alla loro piccola Aria, di quasi due mesi. “Mamma e papà”, ha scritto il calciatore, pubblicando una foto insieme alla compagna. anche la conduttrice siciliana ha pubblicato scatti dall’isola di Vulcano, scrivendo: “Nel mio posto del cuore”.

Il legame con il calciatore

Diletta e Loris sono legati dal 2022 e, dopo pochi mesi insieme, hanno scoperto di aspettare un bambino. “All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella. Ero in Sicilia. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in videochiamata. Loris era felicissimo, io senza parole”, aveva detto la conduttrice a Verissimo. La loro bimba, Aria, è nata lo scorso 16 agosto.