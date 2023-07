Diletta Leotta in vacanza a Taormina prima del parto

Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Taormina in attesa del compleanno e soprattutto del parto fissato ad agosto

Ad agosto darà alla luce una splendida bambina. Intanto, però, Diletta Leotta ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nella sua Sicilia.

La conduttrice catanese infatti, si trova infatti a Taormina, in attesa del compleanno (compirà 32 anni a breve) per godersi ore di totale relax.

Il volto di punta di Dazn tra un mese renderà padre Loris Karius, portiere del Newcastle, conosciuto ad ottobre dello scorso anno.

Diletta Leotta ha lanciato da poco un podcast

Diletta Leotta ha da poco lanciato un suo podcast, Mamma Dilettante, in cui ospita alcune note mamme del mondo dello spettacolo, a cui chiede informazioni, opinioni e consigli. La conduttrice di Dazn, che in passato ha lavorato anche per Antenna Sicilia, RDS, Mediaset e SKY, ha condotto la finale della 79° edizione di Miss Italia e i Gazzetta Sports Awards su LA7 e ha affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston nella condizione del Festival di Sanremo 2020, è fidanzata con il portiere tedesco Loris Karius, in forza al Newcastle.

Tappa a Isola Bella

La conduttrice etnea, nei giorni scorsi, avrebbe alloggiato e pernottato all’Isola Bella, in un appartamento. E ha fatto tappa nell’incantevole Taormina, dove ha mangiato in un noto locale, assieme al papà, Rori, noto avvocato civilista catanese.