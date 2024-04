“Restano Poveri”, arriva il nuovo singolo del rapper palermitano La Flèche

Dallo Sperone al successo con la musica: il racconto del tradimento nel nuovo singolo del rapper palermitano.

“Restano poveri” è il nuovo singolo di La Flèche, in uscita il 26 aprile, il primo con cui apre artisticamente il suo 2024. Un brano che parla di tradimento, in tutte le sue sfaccettature e ne descrive il male che causa. La sofferenza e la parte oscura del tradimento, il tutto con riferimenti alle zone più difficili, ossia quelle di periferia.

La Flèche schiaffeggia la realtà e la fa presente con i suoi versi, in parti che si preferisce sorvolare ed evitare ma la sofferenza fa parte della vita e può portare al veleno o alla “salute”, per citare una delle barre del rapper di Palermo. “Restano poveri” è stato prodotto da uno dei producer del roster di Southside Records, wherestheplug, e da 4TheNight il quale non è nuovo alle collaborazioni con gli artisti di Palermo.

La Flèche, chi è il rapper di “Restano poveri”

La Flèche nasce a Palermo nel 2001 e cresce allo Sperone, quartiere che si trova nella periferia della città e che vive di pregiudizi per l’attenzione delle cronache che purtroppo lo riguardano. Il giovane rapper palermitano con la sua musica e la sua capacità di scrittura riesce a darne un quadro sincero, privo di ipocrisie e forzature. La quotidianità del quartiere, passata e presente, nuda e cruda qual è.

La Flèche è un artista prolifico: con Southside Records fin dalle origini, vanta anche una importante esperienza per gli eventi dal vivo. Infatti ha aperto le esibizioni di importanti artisti del rap italiano in giro per la Sicilia fino ad oggi.

Chi c’è dietro la produzione del brano

wherestheplug è un producer palermitano classe ‘95 che fa della versatilità il suo tratto distintivo. Aperto ad abbracciare diverse influenze musicali, wherestheplug rispecchia pienamente la sua Sicilia, terra di contaminazioni dove gli opposti convivono in armonia.

Il producer di Southside Records è piombato come una meteora nella nuova scena rap: dapprima locale, regionale fino a raggiungere quella nazionale. Le produzioni sono caratterizzate da suoni visionari, con beat che trasportano e riescono a sondare le emozioni di chiunque si appresta all’ascolto dei brani prodotti.

Il 2023 è stato l’anno di wherestheplug dopo la collaborazione al nuovo, nonché primo, EP di Don Pero (“Mezza Parola”) e col quale è partito in tour. Durante i vari eventi dal vivo il producer palermitano, affiancando l’artista siracusano, sta toccando i club più importanti in giro per la penisola riscontrando un’ottima accoglienza da parte del pubblico. wherestheplug, oltre a questo stretto rapporto di collaborazione con Don Pero ha prodotto ad altri artisti abbastanza importanti della scena nazionale, si pensi alla grande intesa artistica che si è creata con 8blevrai e da non lasciarsi sfuggire i lavori realizzati con Beba. Infine, oltre a questi lavori il producer siciliano ha collaborato per la realizzazione di importanti progetti di carattere commerciale.