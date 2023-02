Rete idrica colabrodo a Palermo: i cittadini restano a secco

Amap al lavoro da giorni per risolvere le criticità che hanno interessato i quartieri Settecannoli e Romagnolo e costretto il Comune e emettere un’ordinanza di non potabilità dell’acqua

PALERMO – Estensione delle attività di ricerca perdite e dei campionamenti nella rete, manutenzione straordinaria di tratti di rete fognaria e della rete idrica, aumento della pressione nella zona interessata in modo tale da scongiurare l’ingresso di contaminanti esterni nelle tubazioni. Sono questi gli ulteriori interventi che i tecnici di Amap hanno messo in atto nei quartieri Settecannoli e Romagnolo nel tentativo di alleviare i disagi degli utenti a causa dei disservizi riscontrati e della non potabilità dell’acqua. Ricordiamo che l’acqua del rubinetto nelle zone interessate non può essere utilizzata come bevanda e nemmeno per la preparazione di cibi. L’utilizzo è vietato anche per le pratiche di igiene personale. Ulteriori informazioni, anche sulle vie interessate dai disagi, possono essere trovate sul sito web ufficiale di Amap.

Tornando alle criticità riscontrate, come evidenziato dall’azienda, “facendo seguito all’Ordinanza sindacale di non potabilità numero 12 del 17/02/2023 sono continuate le attività di manutenzione, ricerca perdite e campionatura delle zone interessate dalla stessa ordinanza che hanno portato alla riparazione di diverse perdite nel sistema di distribuzione idrica”. Sebbene gli esiti dei campionamenti abbiano “mostrato un trend che indicava una risoluzione della problematica”, successivamente e a seguito di ulteriori segnalazioni e i controlli “sono state rilevate ulteriori non conformità dell’acqua distribuita in rete. Non appena avute le risultanze analitiche di laboratorio sono state immediatamente avvertite le utenze interessate sia per le vie brevi sia apponendo idonei cartelli porta a porta. È stata altresì data comunicazione agli istituti scolastici presenti in zona, alle utenze sensibili ed è stato pubblicato avviso sul sito web della società”.

Per Amap, “la causa della problematica si ritiene sia dovuta a danneggiamenti della rete idrica e/o fognaria verosimilmente causati da scavi di terzi e non è escluso anche che le vibrazioni determinate dalla linea del tram possano avere amplificato il problema. Per quanto sopra, avendo valutato i rischi sanitari per la popolazione servita, Amap ha chiesto al Comune di Palermo di estendere l’ordinanza di non potabilità dell’acqua”.

Una situazione che sta dunque mettendo in difficoltà molte famiglie presenti nei quartieri Settecannoli e Romagnolo e per questo continuamente monitorata dal presidente della II Circoscrizione, Giuseppe Federico: “Ho cercato di avvisare più cittadini possibili di questa problematica attivando il passaparola. Molta gente non era a conoscenza della problematica a causa di una comunicazione da parte dell’azienda non sufficiente. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito, ma spesso le persone anziane non ne hanno accesso e restano all’oscuro di tutto. Sono comunque in continuo contatto con i vertici dell’Amap per essere sempre aggiornato sull’andamento dei lavori. Si stanno impegnando tantissimo per riportare nel minor tempo possibile la situazione alla normalità”.

Sulla vicenda, nella giornata di ieri, è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Terrani, il quale ha invitato Amap “a predisporre e potenziare la presenza dei tecnici nelle vie interessate al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare erogazione e l’utilizzo dell’acqua potabile”.

Ma le difficoltà degli ultimi giorni, secondo il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Concetta Amella, non fanno altro che confermare il pessimo stato della rete idrica cittadina, una “situazione di indubbia pericolosità per la salute delle famiglie”.

“Apprendiamo che i tecnici e le maestranze dell’Amap – ha detto – sono già al lavoro da giorni nella zona per eliminare la causa che ha determinato questa grave problematica. È inevitabile, però, notare quanto situazioni di questo genere comincino a manifestarsi di frequente, determinando allarme e costi. L’auspicio è che la potabilità dell’acqua pubblica per gli abitanti dei quartieri Settecannoli e Romagnolo venga ripristinata nel minor tempo possibile e nelle more che ciò accada, invitiamo l’Amap a fornire gratuitamente ai cittadini un servizio capillare e puntuale di autobotti, al fine di mitigarne i disagi”.