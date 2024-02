Rete latitudini, domani a Calascibetta “La cicala e la formica”

Prosegue l’attività di Rete Latitudini impegnata nell’organizzazione di molteplici rassegne nei piccoli centri della provincia siciliana

CALASCIBETTA (EN) – Prosegue l’attività di Rete Latitudini impegnata nell’organizzazione di molteplici rassegne nei piccoli centri della provincia siciliana. Ieri lo spettacolo “Quel Santo Di Mio Padre” (testo, regia e interpretazione Giuseppe Brancato), andato in scena a Serradifalco presso il teatro Antonio De Curtis, nell’ambito del cartellone “Arriva la bella stagione” organizzata dall’Associazione In Arte.

Domani, invece, sarà la volta della novità di questa stagione, con la sezione per famiglie, che sarà inaugurata alle 17.00 con “La cicala e la formica”. Lo spettacolo, che andrà in scena a Calascibetta, si inserisce nella rassegna “Sulla vetta”, realizzata in con il sostegno del Comune ennese. La pièce (testo e regia Iridiana Petrone, con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato) racconta la storia dell’allegro e curioso Cicocale, che ama le arti, la musica e la poesia e della diligente e puntigliosa Formica 8763: lavoratrice instancambile, ha pochi amici e nessuna cosa la emoziona.

I due personaggi si incontrano, si stuzzicano ed entrambi sono curiosi l’uno dell’altro. Scorrono le stagioni, con il freddo e il caldo, e altri due simpatici personaggi, Lella Coccinella e Gigetto scarafaggetto, li aiuteranno a conoscersi meglio e a guardare al mondo con altri occhi: la formica scoprirà la bellezza dell’arte e della poesia e la cicala sarà felice di essere in compagnia dei suoi nuovi amici. “La cicala e la formica”, liberamente ispirato alla nota favola di Esopo, è uno spettacolo che con ironica leggerezza ridisegna il carattere dei protagonisti in scena proponendo agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto dell’altro diverso da sé stesso, occasione per imparare qualcosa di nuovo e crescere responsabilmente apprezzando le arti e la dedizione al lavoro. La frizzante recitazione, scene e costumi vivaci nonché le accattivanti musiche e canzoni che fanno da contrappunto alla narrazione, contribuiscono a rendere l’intera esperienza memorabile per i piccoli spettatori. Gli appuntamenti teatrali promossi da Rete latitudini sono realizzati in collaborazione con l’associazione calatina Nave Argo di Fabio Navarra e con il sostegno dell’assessorato regionale Turismo e Spettacolo.