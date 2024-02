Dopo 31 anni si riunisce ex classe 5D del Liceo scientifico Principe Umberto di Catania

Gli studenti della classe 5D, anno 1992-93, del Liceo Principe Umberto si sono rincontrati in una piacevole serata.

A distanza di 31 anni si sono ritrovati un gruppo di studenti della ex classe 5D del Liceo scientifico Principe Umberto di Catania, anno scolastico 1992/93. Come avviene in questi casi, sono stati i Social e la ferma volontà di ritrovarsi da parte di uno di loro a permettere di ricomporre il puzzle e realizzare questa incredibile quanto nostalgica reunion.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La reunion

Tra abbracci emozionati, sorrisi di meraviglia misti a imbarazzo per non riconoscersi a prima vista, risate grasse nel ricordare aneddoti scolastici chiusi gelosamente in un cassetto per oltre 30 anni, la serata è stata la dimostrazione di quanto l’amicizia, quella vera, nonostante il tempo e i cambiamenti, resti covata nei cuori di chi la prova veramente per riaccendersi alla prima scintilla.

Da studenti, che rincorrevano un sogno e si vedevano anche al di fuori delle mura scolastiche tra una partita a pallone, una uscita in Garelli o una sfida ai videogiochi di un Commodore 64, a medici, avvocati, farmacisti, ispettori di polizia, architetti, ingegneri, insegnanti (guarda caso dello stesso Liceo scientifico Principe Umberto!), uomini e donne in carriera che quel sogno lo hanno raggiunto.

Un’allegra conclusione

Gli ex studenti non sono passati inosservati nel locale catanese in cui si sono ritrovati e il caso ha voluto che fosse presente nello stesso locale l’attore palermitano Sasà Salvaggio e il gruppo di musicisti Kisti Semu che proprio in questi giorni stanno portando avanti uno spettacolo a Catania.

La serata è finita così in festa e goliardia tra i canti e balli improvvisati degli studenti (uno di loro si esibisce con il Coro lirico siciliano) insieme al gruppo di artisti che spontaneamente hanno invitato la ex classe 5D a cantare insieme sin fuori il locale tra lo stupore dei presenti.

La classe 5D del liceo scientifico Principe Umberto di Catania, a.s. 1992/93, oggi