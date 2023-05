Video “hot” dell’ex fidanzata condivisi in chat per “ripicca” dopo la rottura: denunciato giovane

Dopo la fine della relazione e vari tentativi di riallacciare i rapporti, il giovane licatese si sarebbe "vendicato" mettendo in rete filmati di momenti intimi.

Una donna ha denunciato un caso di revenge porn a Licata: l’ex fidanzato, un ragazzo di 25 anni, avrebbe pubblicato e diffuso tramite chat dei video “hot” dei loro momenti intimi assieme dopo la rottura.

Ecco cosa ha rivelato la giovane licatese alla Polizia Postale in sede di denuncia.

Revenge porn a Licata, scatta denuncia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’ex della donna non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione e, come “ripicca”, dopo la rottura e vari tentativi di riallacciare il rapporto avrebbe diffuso tramite app di messaggistica dei video intimi girati mentre stavano assieme. Pare che in passato il 25enne fosse stato denunciato anche per stalking.

Venuta a conoscenza della terribile vendetta dell’ex, la giovane ha deciso di presentare formale denuncia per “vendetta pornografica“. Del caso si sta occupando la Polizia Postale.

Immagine di repertorio