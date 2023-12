Ribera, sanità e ridimensionamento delle liste d’attesa

Il presidio ospedaliero Fratelli Parlapiano di Ribera ha annunciato di aver abbattuto del 100% quelle per le indagini endoscopiche con codice di priorità breve. Soddisfazione di management e dell’Asp

RIBERA (AG) – Liste d’attesa per indagini endoscopiche con codice di priorità breve abbattute del 100% all’interno del presidio ospedaliero Fratelli Parlapiano.

Con oltre cento prestazioni recuperate nel corso del mese di novembre, l’equipe sanitaria dell’Unità operativa di Chirurgia dell’ospedale crispino, diretta da Domenico Macaluso, è riuscita nell’intento di appianare il gap che risaliva al periodo della pandemia azzerando le attese per i codici di priorità B. Adesso il reparto sta intensificando gli sforzi per ottenere risultati analoghi anche per i cosiddetti codici D, ossia le indagini in priorità differita da erogare entro trenta giorni per le visite e sessanta per gli accertamenti diagnostici.

“Una decisa contrazione dei tempi d’attesa – ha commentato Macaluso – è avvenuta anche per ciò che concerne il trattamento chirurgico di lesioni epidermiche da melanoma, un ambito nel quale la tempestività dei trattamenti risulta ovviamente di grande importanza”.

Per il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale agrigentina, Mario Zappia, si tratta “di un primo, importante segnale che conferma il buon operato che si sta portando avanti nell’intera Azienda per cercare di colmare, in linea con gli intendimenti della Regione Siciliana, il ritardo di prestazioni, duro a smaltirsi, accumulato soprattutto durante il periodo della pandemia”.

“L’Asp di Agrigento – ha aggiunto Zappia – ha costituito in estate un team dedicato chiamato Rete Arp cui è stato affidato da subito, anche con l’attivazione di un filo diretto di ‘recall telefonico’ tra Asp e cittadini della provincia, il compito specifico di contattare tutte le persone già prenotate per recuperare sia le prestazioni ambulatoriali che quelle chirurgiche non ancora erogate”.

“L’obiettivo dichiarato – ha concluso il commissario Zappia – è quello di rispondere con urgenza ai bisogni della collettività agrigentina bonificando le liste d’attesa e accelerando il più possibile i tempi dei recuperi”.

Soddisfazione per il risultato conseguito dal nosocomio è stata espressa anche dal direttore sanitario di presidio dell’ospedale Fratelli Parlapiano, Salvatore Cascio, il quale ha voluto rivolgere un plauso per il lavoro intenso portato avanti a tutto il personale sanitario.