Rifiuti, a Canicattini Bagni trappole anti-abbandono

L’Amministrazione comunale contro gli “incivili”: al via l’istallazione delle “E-killer” che, grazie a un sistema di comunicazione online permettono di riscontrare in tempo reale eventuali abusi

CANICATTINI BAGNI (SR) – L’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni dichiara guerra agli “sporcaccioni”.

Per salvaguardare e tutelare il territorio comunale, infatti, verranno rafforzati i controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di coloro che non provano nessun rispetto per un patrimonio collettivo di valore, così come nei confronti della salute dei cittadini. Sono questi i motivi che hanno determinato la Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Gestione dei rifiuti, Ivan Liistro, ad effettuare l’installazione mobile di foto-trappole “E-Killer”.

Le fotocamere in dotazione alla Polizia Municipale, con l’ausilio di una società esterna specializzata, saranno posizionate in zone diverse del territorio comunale, e saranno capaci di rilevare, da una distanza maggiore rispetto alle normali foto-trappole, gli abbandoni di rifiuti ingombranti e pericolosi e ogni azione non conforme al corretto conferimento dei rifiuti.

Grazie al sistema di comunicazione online il riscontro dell’abuso sarà immediato, permettendo un veloce intervento degli agenti di Polizia Municipale e l’individuazione dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti per il conseguente sanzionamento dell’illecito che, tra l’altro, se non pagato prevede, come disposto dalla ordinanza n. 22 dello scorso 10 marzo 2023, la confisca del mezzo usato per abbandonare i rifiuti.

L’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni decide, dunque, soprattutto in prossimità dell’arrivo della stagione estiva e della maggiore condivisione del territorio da parte di visitatori, di dare una ulteriore stretta al malvezzo di abbandonare, in modo indiscriminato, rifiuti nelle aree periferiche della città e lungo le strade comunali e provinciali, senza nessuna considerazione, da parte dei responsabili, del danno ambientale, igienico sanitario e di decoro causato.

“L’utilizzo di un sistema tecnologico avanzato e più efficiente di vigilanza, come le foto-trappola “E-Killer”, in aggiunta ai controlli che già sono stati predisposti in tutto il territorio comunale – hanno dichiarato il primo cittadino, Paolo Amenta, e l’assessore, Ivan Liistro – non fa altro che rafforzare e correggere le cattive abitudini e i comportamenti di persone che non hanno a cuore la tutela ambientale del territorio e la salute dei cittadini”.

“Un malvezzo – hanno proseguito i due amministratori – che come Amministrazione comunale abbiamo deciso vada subito fermato prima di causare danni ancora più gravi all’ecosistema e alla comunità”.

“D’altra parte – hanno concluso il sindaco Amenta e l’assessore Liistro – abbiamo un ottimo sistema di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti e un’isola ecologica funzionante e aperta anche il sabato, che facilitano un corretto conferimento dei rifiuti, anche ingombranti, anche per chi arriva da fuori, che non giustificano azioni di abbandono e deturpazione di un patrimonio ambientale e paesaggistico unico. Per cui stringiamo ancora di più la cinghia in modo deciso”.