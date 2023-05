Rifiuti, sindaco Pozzallo: “Discarica contrada Lanzagallo rischia di violare direttive Ue”

Il primo cittadino del comune del ragusano: "E' uno scempio"

“Accolgo, con estrema fiducia e soddisfazione, la direttiva che la Commissione Ue ha emanato sulla discarica di Lanzagallo a seguito dell’interrogazione dell’onorevole Corrao che ringrazio per l’attenzione che ha riservato su una questione ambientale di fondamentale importanza”. A dirlo è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna tornando sulla questione della realizzazione di una discarica tra i Comuni di Modica e Ispica.

Evitare altri danni ambientali

“La scelta del sito in questione – afferma – si ripercuote in maniera negativa sui nostri territori e ciò mi ha costretto ad assumere delle posizioni chiare e definite anche se, certe volte, in netta contrapposizione con quelle prese dagli altri sindaci. Ribadisco, ancora una volta, che tale discarica rappresenta un vero e proprio scempio per il nostro territorio e la Commissione Ue, chiamando in causa l’autorità giudiziaria, potrà evitare altri danni ambientali che possono ripercuotersi negativamente su un territorio continuamente sotto attacco”.