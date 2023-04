Pozzallo, sindaco: “Per ritardi Regione rischiamo di perdere 800mila euro'”

"Non bisogna perdere altro tempo, la lentezza e i ritardi della Regione sono inaccettabili". ha detto Ammatuna

Il Comune di Pozzallo, nel Ragusano, rischia di perdere 800mila euro di finanziamenti statali della ‘rigenerazione urbana’ per la ristrutturazione dei locali comunali di piazza Cesare Battisti, che attualmente ospitano il Centro per l’impiego. “Nonostante i ripetuti solleciti alla Regione, a cui era già stata prospettata da mesi l’ipotesi del trasferimento dell’importante servizio presso i locali del Centro direzionale dell’ex Asi di proprietà della Regione, a tutt’oggi da quest’ultima nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta al Comune di Pozzallo”, spiega in una nota l’Amministrazione comunale.

“Occorre subito liberare i locali e permettere ai progettisti di poter eseguire gli studi e gli adempimenti – dice il sindaco Roberto Ammatuna – per pervenire al più presto all’approvazione del progetto esecutivo dell’importante struttura e bandire la gara di appalto entro il 31 luglio. Non bisogna perdere altro tempo, la lentezza e i ritardi della Regione sono inaccettabili e non possono penalizzare la città di Pozzallo”.