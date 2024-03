Rimpasto di Giunta a Siracusa, due i volti nuovi

Cavarra e Zappulla entrano a far parte della squadra del sindaco Italia. Il primo cittadino ha salutato gli assessori uscenti Pavano e Ruvoli: “Grazie per come hanno interpretato il mandato”

SIRACUSA – Rimpasto nella Giunta comunale di Siracusa. Salvo Cavarra ex consigliere comunale, e Marco Zappulla, ex presidente della Consulta comunale giovanile, entrambi dell’Mpa, subentrano ai dimissionari Barbara Ruvioli e Giancarlo Pavano. Il giuramento dei due nuovi assessori si è svolto alla presenza del primo cittadino, Francesco Italia, e del segretario generale, Danila Costa.

Il sindaco Italia, dopo il giuramento, ha ringraziato gli ex assessori Pavano e Ruvioli per il lavoro svolto e per la “maniera in cui hanno interpretato il loro mandato, oltre a quanti – ha proseguito – in questi mesi stanno partecipando all’amministrazione della città. Ringrazio in particolare Alessandro Spadaro e Sergio Imbrò che hanno accolto la mia richiesta di attendere la composizione del quadro politico che consentirà il loro ingresso in Giunta.

“A tal proposito, come ho detto in modo chiaro a tutti gli interlocutori, ribadisco che il problema di garantire la parità di genere non riguarda il sindaco ma tutta la squadra e dunque va risolto insieme, trovando soluzioni comuni; in assenza di soluzioni comuni, sarà il sindaco a decidere. Ci tengo a dirlo per evitare fraintendimenti e dichiarando ancora una volta che ho tutta l’intenzione di mantenere l’impegno preso con Spadaro e Imbrò”.

La nuova Giunta di Siracusa dopo il rimpasto

Dopo il rimpasto la Giunta è così composta: Marco Zappulla si occuperà di Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa, Politiche giovanili, Democrazia partecipata, Città educativa, Politiche di genere. Salvo Cavarra si occuperà di Igiene urbana e verde pubblico, Cimitero e servizi cimiteriali. Edgardo Bandiera, detto Edy, confermato vice sindaco, si occuperà di Lavori pubblici, Attuazione del programma, Sviluppo economico e competitività (agricoltura, pesca, mercati e fiere), Programmazione comunitaria, Rapporti con il consiglio comunale.

Teresella Celesti avrà in mano Istruzione e diritto allo studio, Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi; Statistica, Servizi demografici ed elettorali, Decentramento. A Salvatore Consiglio vanno Risorse umane, Beni demaniali e patrimoniali, Beni comuni, Centro storico e decoro urbano, Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia privata. Per Pietro Coppa Bilancio, Entrate e servizi fiscali, Affari legali, Partenariato pubblico privato.

A Giuseppe Gibilisco toccano Polizia municipale e Polizia ambientale, Sport e periferie, Risorse mare, Tempo libero. A Benedetto Fabio Granata Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco, Università, Sviluppo e valorizzazione del turismo, Legalità e trasparenza. A Vincenzo Pantano Protezione civile, Edilizia scolastica, Trasporti e diritto alla mobilità, Tutela del territorio e dell’ambiente, Attuazione Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima).

Il sindaco ha mantenuto l’interim di Commercio internazionale, Pnnr, Edilizia residenziale sociale, Società ed enti partecipati, Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche, Sistema energia ed efficientamento energetico, Pubblica illuminazione.