Rischia asfissia per lesione all’aorta: miracoloso intervento salvavita al Civico di Palermo

Intervento salvavita all'ospedale "Civico" di Palermo: un paziente di 67 anni salvato da una possibile asfissia

Un intervento miracoloso quello realizzato dall’equipe di pneumologia e endoscopia bronchiale dell’Arnas Civico di Palermo, diretta da Giuseppe Failla. Una fistola, ossia un passaggio anomalo, tra l’aorta e i bronchi è stata bloccata con una procedura endoscopica urgente unica nel suo genere.

L’operazione è stata effettuata su un 67enne preso in carico da un pronto soccorso del territorio. Il paziente, già portatore di una endoprotesi vascolare (stent per rinforzare la parete venosa e favorire il corretto flusso sanguigno), inserita per una aneurisma dell’aorta toracica, ha manifestato con tosse numerose perdite di sangue nei polmoni, fortemente minacciose per la vita del paziente.

Ecco com’è stato realizzato l’intervento miracoloso

Failla ed il suo team hanno subito portato il paziente in sala operatoria, tamponato la perdita di sangue e messo in sicurezza i polmoni e la vita del paziente grazie a dei dispositivi endobronchiali. Nello specifico sono state utilizzate delle valvole endobronchiali unidirezionali, che vengono usualmente utilizzate per alimenta il polmone o parte di esso. In questo caso, sono state utilizzate per bloccare il passaggio di sangue. Ora i medici possono programmare, in elezione e dopo diversi giorni, un secondo intervento per la riparazione dell’aorta sanguinante tramite trattamento endovascolare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI