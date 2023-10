Rissa in strada tra famiglie nell’Agrigentino, due feriti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la rissa che ha coinvolto alcune persone sarebbe scaturita per futili questioni di vicinato

E’ di due feriti trasportati in ospedale per accertamenti il bilancio di una lite tra i componenti di due famiglie residenti a Favara, in provincia di Agrigento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la rissa che ha coinvolto alcune persone sarebbe scaturita per futili questioni di vicinato.

L’intervento dei carabinieri

Lanciato l’allarme da alcuni residenti di via Reale, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ristabilito la calma. Le due persone ferite sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.