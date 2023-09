Incubo per i passeggeri del volo Catania-Bari, quattro ore di ritardo: come chiedere rimborso

Giornata da incubo per i passeggeri del volo Catania-Bari, costretti ad attendere quasi quattro ore prima di arrivare a destinazione.

Giornata movimentata quella di ieri, giovedì 14 settembre, per i passeggeri del volo Ryanair FR6190 Catania-Bari, che ha accumulato un ritardo di quasi quattro ore.

I viaggiatori hanno visto slittare il proprio volo programmato inizialmente in partenza alle ore 11.55 e che sarebbe dovuto arrivare all’aeroporto di Bari alle 13.05. A causa dei ritardi, l’aereo ha lasciato Fontanarossa soltanto alle ore 15.52 ed è arrivato in Puglia a pomeriggio inoltrato, alle ore 16.55.

Volo Catania-Bari, come chiedere il rimborso

“Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città pugliese, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria”, si legge in una nota diffusa da ItaliaRimborso, Claim Company per specializzata nel campo dei rimborsi aerei.

“Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004“, si legge ancora nella nota diffusa dalla società.

