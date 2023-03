Ritardo voli Pisa-Palermo andata e ritorno: così la modalità del rimborso ai viaggiatori

I viaggiatori potrebbero richiedere una compensazione pecuniaria che ammonta a 250 euro

Doveva partire alle 14.40 il volo Pisa-Palermo FR9584, ed è atterrato solamente alle 19.05. Un macro ritardo che ha finito per comportare diversi disagi ai passeggeri incluso il successivo ritardo del volo Palermo-Pisa FR9585 con partenza prevista alle 16.35 e atterrato solamente alle 21.04. Tanto quanto basta per fare emettere un comunicato da parte di ItaliaRimborso. «Pomeriggio da incubo per i passeggeri aerei dei voli Pisa-Palermo e Palermo-Pisa, che, nella giornata di ieri, lunedì 27 marzo, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Ryanair». I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Ecco come fare

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso – precisa la nota stampa – e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, i passeggeri dei voli in ritardo possono compilare il form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it.