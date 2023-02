Il ritorno del “Boemo”: Zdeněk Zeman riparte di nuovo dal Pescara a 75 anni

Zdeněk Zeman riparte, ancora una volta, dal suo Pescara: il "Boemo" torna ad allenare a 75 anni in Serie C

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

La poesia in canzone di Antonello Venditti fa da cornice romantica alla storia d’amore tra il Pescara e Zdeněk Zeman.

Sì, perché proprio oggi è diventato ufficiale il ritorno dell’allenatore ceco sulla panchina biancazzurra dopo le dimissioni del tecnico uscente Alberto Colombo a seguito della sconfitta contro il Cerignola.

Per Zeman terza esperienza sulla panchina del Pescara



Per il “maestro” boemo, fautore del calcio ultraoffensivo e spettacolare, si tratta del terzo ritorno alla guida del “Delfino”.

A 75 anni compiuti, Zeman ha deciso di tornare in Abruzzo dopo la trionfale cavalcata del 2011-2012 conclusasi con la promozione in Serie A del Pescara di Immobile, Insigne e Verratti, e la parentesi vissuta nella stagione 2017-2018.

Toccherà a lui, dunque, tentare di trascinare in B il club del presidente Sebastiani, attualmente terzo in classifica nel girone C di Serie C e in lotta per conquistare un posto per i prossimi play-off.