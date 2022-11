Ritorno di fiamma fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco le foto insieme a cena

Sembra essere tornato il sereno fra Michelle e Tomaso. La coppia, dopo un periodo di rottura, ha ufficializzato il ritorno di fiamma

Sembra essere tornato il sereno fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia, dopo un periodo di rottura della loro relazione, ha ufficializzato il ritorno di fiamma con alcune foto e selfie, pubblicati sui social di Tomaso, nei quali i due si vedono felici, sorridenti e abbracciati. La conduttrice, vestita in modo elegante, si lascia immortalare nei locali di un ristorante al fianco di Trussardi.

“Tutto è possibile in amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste”, aveva detto Michelle lo scorso 27 ottobre sul possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera ha rilasciato una intervista al settimanale tedesco Bunte nel quale torna a commentare il possibile ritorno con il padre di due sue figlie.

“Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore – aveva specificato l’ex moglie di Eros Ramazzotti – . Sicuramente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e che è ovvio che ci sia. Devi, invece, fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno“.