Ritrovata la 29enne Debora Platano, era scomparsa nel Palermitano

La 29enne Debora Platano è stata ritrovata. La ragazza era rimasta irreperibile per diverse ore, oggi la lieta notizia.

Lieto fine per le ricerche di Debora Platano, la giovane di 29 anni scomparsa nella giornata di lunedì 7 agosto a Partinico, in provincia di Palermo.

La ragazza è stata infatti ritrovata nel pomeriggio di oggi dagli agenti di Polizia che si erano mossi per riuscire a ritrovarla e si troverebbe in buone condizioni di salute. A dare la notizia del ritrovamento della 29enne è stata la sorella Piera attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Grazie a tutti, mia sorella è stata ritrovata”

“Ringrazio tutti per la condivisione, mia sorella è stata ritrovata. Ringrazio le forze dell’ordine”, si legge sul profilo social. Nelle ore precedenti era stata la stessa donna a lanciare le ricerche per riuscire a rintracciare la ragazza.

La scomparsa di Debora Platano era avvenuta tra le località di Partinico, Balestrate e Alcamo. Per ore i familiari della giovane erano rimasti in forte apprensione, anche perché la 29enne necessita di assumere alcuni medicinali necessari per la vita. Fortunatamente, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.