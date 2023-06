Roma, nota attrice americana cacciata da ristorante Vip in centro. Ecco perché

Niente da fare nonostante la prenotazione, con la star che alla fine ha dovuto ripiegare in un locale di piazza Navona

Il suo outfit non rispetta il rigorso codice di abbigliamento del ristorante e per questo non può entrare. Nulla da fare anche se ti chiami Zendaya, sei una famosa attrice americana e in più ambasciatrcie del brand di lusso Bulgari (insieme alla moglie di Nick Jonas (Priyanka) ha partecipato all’apertura del nuovo esclusivo Bulgari Hotel nel centro della capitale).

Tutta colpa dell’ombeliico

Va bene tutto meno che, almeno al Terrazza Borromini, ristorante Vip della capitale, la pancia e l’ombelico ben in vista nel contesto di un abbigliamento smart casual, molto comodo, ma comunque curato: con un crop top nero senza spalline e un pantalone cargo color sabbia.

Senza perdersi d’animo

Nonostante l’attrice fosse bellissima nella sua semplicità, lo staff del locale non ha voluto accoglierla in barba alla prenotazione. La regina dei Red Carpet, tuttavia, senza scomporsi nè perdersi d’animo ha scelto di cenare in una pizzeria nei dintorni di piazza Navona insieme ai suoi amici.