Roma, studente trans del Cavour: “Prof mi chiamava signorina, mi ha umiliato”

Un ragazzo transgender del Liceo Cavour di Roma ha raccontato di essere stato insultato più volte da un professore in classe e non.

Fa discutere il caso del giovane studente trans offeso e umiliato da un professore all’interno del Liceo Cavour di Roma.

Il ragazzo, infatti, avrebbe raccontato di essersi visto segnato come errore alla consegna dei risultati di un compito in classe il suo nome maschile – non quindi quello anagrafico – ricevendo dal professore la seguente spiegazione “Io davanti mi trovo una donna”.

Il docente si sarebbe lasciando andare ad ulteriori insulti nei confronti del proprio studente, ripetendoli più volte e, per di più, dinanzi al resto della classe.

Il ragazzo, che durante l’estate aveva attivato la carriera “alias”, ossia la possibilità di completare il percorso di studi con dati diversi rispetto a quelli della nascita, sarebbe stato offeso anche in corridoio dallo stesso insegnante con l’appellativo di “signorina”.

Il ragazzo, non soddisfatto dalle scuse del professore – ritenute di convenienza -, avrebbe chiesto al consiglio d’istituto del Liceo di imporre severe sanzioni disciplinari all’uomo.