Rosolini, insofferente ai domiciliari viola ripetutamente la misura cautelare: marocchino in carcere

L'uomo è stato rintracciarlo in una zona periferica della città. Alla vista della pattugliaha tentato la fuga ma è stato bloccato

I carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un marocchino di 33 anni, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa. L’uomo era agli arresti domiciliari dallo scorso 4 settembre, poiché riconosciuto colpevole di estorsione, rapina aggravata e lesioni personali, commessi tra giugno e agosto scorsi in quel comune.

I controlli dei carabinieri

I militari impegnati quotidianamente nel controllo del territorio hanno più volte accertato violazioni alle prescrizioni imposte, tutte prontamente segnalate all’Autorità giudiziaria che ha, quindi, emesso il provvedimento di aggravamento, ma quando i militari si sono recati presso l’abitazione per dare esecuzione all’ordinanza dell’Autorità giudiziaria, il 33enne non era in casa.

Bloccato dopo un tentativo di fuga

Le ricerche sul territorio, immediatamente avviate dai Carabinieri, hanno permesso di rintracciarlo in una zona periferica della città dove, alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.