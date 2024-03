Muore e lascia il patrimonio da 5 milioni di euro alla badante: arriva la denuncia dei nipoti

In attesa degli sviluppi giudiziari sulla vicenda, i conti sono stati momentaneamente bloccati

A Rovereto, una donna di 80 anni e di origini nobili ha lasciato la sua intera eredità da 5 milioni di euro alla badante. Una volta venuti allo scoperto di questa vicenda, i nipoti dell’anziana deceduta hanno deciso di denunciare la donna che si prendeva cura dell’80enne ormai da diversi anni. Questa è la storia di Maria Malfatti, donna dalle origini nobili ed erede di una delle famiglie più prestigiose in Italia. Adesso, la sua morte – che risale allo scorso autunno – ha aperto il dibattito a causa dell’eredità non concessa ai parenti. Intanto, il patrimonio dell’anziana è stato momentaneamente bloccato in attesa di nuovi sviluppi giudiziari.

Rovereto, 80enne lascia il patrimonio alla badante: la ricostruzione

Come emerso in queste ore e ripreso da l’Adige.it, Maria Malfatti non si era mai sposata e non aveva figli. Da anni, la sua unica assistenza era la badante. Una volta deceduta, la scoperta dei parenti: i cinque milioni di euro di eredità erano stati interamente donati all’assistente. Nel pacchetto, anche un palazzo storico e diversi appartamenti della zona. Adesso, i parenti della donna deceduta hanno deciso di denunciare la badante, accusata di circonvenzione d’incapace. Per questo motivo, il patrimonio dell’anziana è stato momentaneamente congelato in attesa di nuovi sviluppi giudiziari.