Caltagirone, morto 83enne in ospedale: era stato travolto da un’auto lo scorso 19 marzo

Sei giorni dopo essere stato investito in via Cristoforo Colombo, l'uomo non ce l'ha fatta

Dopo sei giorni di ricovero, è morto l’83enne che – lo scorso 19 marzo – era stato investito e travolto da un’auto in via Cristoforo Colombo a Caltagirone.

Caltagirone, morto 83enne in ospedale

Dopo il grave incidente subito lo scorso 19 marzo a Caltagirone, è morto l’uomo di 83 anni che era ricoverato all’ospedale Gravina di Caltagirone. Travolto da un’auto in via Cristoforo Colombo, le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. A seguito del violento trauma cranico che aveva rimportato l’anziano durante lo scontro, era stato immediatamente trasportato all’ospedale Gravina di Caltagirone. Tuttavia, a sei giorni dal terribile incidente, l’uomo è morto nella giornata di oggi, martedì 26 marzo.