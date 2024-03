Incidente sulla A-20, auto si ribalta nei pressi del casello di Milazzo

Sul posto è giunta puntualmente un'ambulanza del 118 che ha estratto il ferito e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Fogliani

Paura per un incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla A20, in direzione Messina, per cause da accertare, all’altezza del casello di Milazzo. Una Fiat 500L, guidata da un 30enne del luogo è uscita di strada, ribaltandosi ed è rimasta capovolta ruote all’aria sul prato a lato della carreggiata. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica per comprendere la sequenza precisa con cui si è verificato il sinistro

Milazzo, ferito trasportato al Fogliani in codice rosso

Sul posto è giunta puntualmente un’ambulanza del 118 che ha estratto il ferito e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Fogliani: il conducente della vettura ha subito politraumi. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per esperire i rilievi sull’esatta dinamica del sinistro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI