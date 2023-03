Salemi, candidata a Borgo dei Borghi 2023, quando e come votare

Scatterà domenica 5 marzo la gara per l’elezione del Borgo dei Borghi 2023, concorso legato all’omonima trasmissione della Rai che vede Salemi, cittadina in provincia di Trapani che dal 2016 fa parte del prestigioso club dei Borghi più belli d’Italia, come unica rappresentante della Sicilia.

L’appello del sindaco di Salemi

“Un onore e al tempo stesso una grande responsabilità – dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Attraverso l’immagine di Salemi veicoleremo un messaggio di cultura e bellezza valido per tutta la Sicilia. Per questo invito tutti i siciliani, così come i tanti turisti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno conosciuto Salemi, a esprimere la propria preferenza verso la nostra città in una competizione sana che ha avuto il grande merito di far riscoprire gli angoli più belli del nostro Paese”.