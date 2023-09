A Salemi una marcia per Marisa Leo

Venerdì 15 a Salemi un corteo per rendere omaggio alla 39enne uccisa dal suo ex e alla memoria di tutte le altre vittime di femminicidio. Ieri l’autopsia sul corpo della donna

TRAPANI – è stata eseguita ieri mattina a Marsala (Trapani) l’autopsia sul corpo di Marisa Leo, 39 anni, di Salemi, uccisa mercoledì scorso a colpi di fucile mercoledì dal suo ex compagno Angelo Reina, di 42 anni, che poi si è tolto la vita.

Dalle indagini è emerso che l’uomo, un noto imprenditore di Valderice (Trapani) aveva fatto anche pedinare la responsabile marketing dell’azienda Colomba Bianca da un investigatore privato. Ci sono ancora diversi punti di questa tragedia che devono essere chiariti, per capire come, esattamente, è maturato l’omicidio-suicidio. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Marsala.

Intanto, è in programma a Salemi un corteo con il quale la Comunità di Salemi vuole rendere omaggio alla memoria di Marisa e di tutte le altre vittime di femminicidio. L’appuntamento è per venerdì 15 settembre, a Salemi, nel Trapanese, il paese in cui Marisa Leo, la 39enne uccisa dall’ex compagno che si è poi tolto la vita, viveva. A organizzarla cittadini, associazioni, scuole e l’amministrazione comunale per dire basta ai femminicidi che hanno fatto già segnare nel corso dell’anno 79 vittime.

“Esprimiamo profondo cordoglio ai familiari e vivo sgomento per i tragici fatti di femminicidio, avvenuti di recente nel territorio trapanese”, spiegano gli organizzatori. Il raduno è previsto alle 19 in Piazza Padre Pio, per “rendere omaggio alla memoria di Marisa e di tutte le altre vittime di femminicidio”.

“Vogliamo ricordare Marisa, come madre gioiosa, affermata professionista, donna intraprendente e radiosa attivista contro la violenza di genere, con le sue stesse parole: ‘La parità con l’uomo non esiste, ma non sarà sempre così. Questo pensiero è dedicato alle donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me’”, concludono gli organizzatori.