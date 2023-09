“Doc Sicilia” verso l’ampliamento, via al riconoscimento di Salemi come unità aggiuntiva

Al vaglio della Regione l’istanza di modifica con l’incorporamento di quella che fu l’Igt di Salemi.

Non più una indicazione geografica tutelata (Igt), ma parte integrante della Doc Sicilia per il territorio. Questa è la richiesta inoltrata, e che adesso è al vaglio della Regione, dal comitato promotore per il riconoscimento di Salemi come unità geografica aggiuntiva della Doc Sicilia.

Il comitato è composto da viticoltori e vinificatori, e rappresentano l’Igt Salemi: il gruppo comprende 1’83% dei vinificatori, più del 90% dei viticoltori in numero e più del 70% della superficie rivendicata, calcolata sulla media dell’ultimo biennio.

Doc Sicilia, un riconoscimento per l’identità del vino di Salemi

La richiesta nasce dalla consapevolezza che “la presenza di identificazioni territoriali di piccole e piccolissime dimensioni rappresenta un grave problema per la tutela e la valorizzazione di specifici territori. In tali contesti, infatti, è difficile si possano creare associazioni capaci di promuovere la denominazione sui mercati nazionali ed internazionali”.

In tal modo, diminuiscono gli operatori interessati a rivendicare le specificità territoriali e quindi, queste vengono fagocitate dalle grandi denominazioni, più conosciute e commercializzabili. Diventare una unità geografica aggiuntiva, invece, significa valorizzare le specificità territoriali all’interno di una denominazione più ampia, aumentandone il valore e la qualità delle produzioni, senza andare a togliere niente alle caratteristiche intrinseche del prodotto e del territorio.

Grande partecipazione degli operatori del settore

La presentazione dell’istanza è stata supportata da una consistente raccolta firme, alla quale hanno aderito 603 viticoltori che conducono vigneti entro i confini amministrativi del territorio di Salemi, e rappresentano una superficie vitata di 1300 ettari. Si tratta di una percentuale importante sul totale di 2.218 operatori, circa il 27% del totale in termini numeri e del 25% della superficie vitata in totale. Oltre ai viticoltori, si sono uniti i produttori.

Il comitato è supportato anche dal sindaco di Salemi, che ha sottoscritto l’iniziativa popolare di valorizzazione territoriale. La denominazione Salemi Igt è stata creata nel 1995 e rappresenta una delle più importanti aree vitivinicole della Sicilia. I vini compresi nella denominazione si basano principalmente sui vitigni Ansonica, Grecanico dorato e Damaschino.