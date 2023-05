Salute degli occhi, soffrono in tanti: Sicilia prima in Italia per ciechi invalidi

Nel nostro Paese, così come in altre parti del mondo, si dà poca importanza alla prevenzione della salute degli occhi. In Sicilia emerge un dato particolare.

Oltre un quarto della popolazione mondiale soffre di problematiche legate alla vista. Si tratta del dato contenuto all’interno del report realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato nell’ottobre 2019, che tiene conto delle disabilità visive.

Un quarto del mondo “non ci vede bene”

In base all’indagine effettuata dall’Istituto dell’ONU, nel mondo sono 2,2 miliardi le persone che lamentano una salute degli occhi non ottimale.

A pesare, nello specifico, è la mancanza di prevenzione o la non presa in carico della disabilità visiva. Nel rapporto, infatti, si stima che almeno un miliardo di persone con disabilità visiva avrebbe potuto contrastare le complicazioni.

Un calcolo che non tiene conto, per motivi temporali, del possibile aggravamento della situazione connessa alla pandemia da Covid-19 che tra 2020 e 2021, con gli ambulatori oculistici che non hanno potuto lavorare come in passato, non potendo quindi garantire gli adeguati controlli.

Disabilità visiva, patologie e difetti principali

Tra le principali patologie legate alla vista figurano la cataratta (progressiva opacizzazione del cristallino), il glaucoma (danno del nervo ottico), il distacco della retina e il cheratocono (minore resistenza della struttura della cornea).

Per quanto riguarda i difetti visivi, si elencano la miopia (difficoltà di messa a fuoco da lontano), l’ipermetropia (difficoltà di messa a fuoco da lontano o da vicino), l’astigmatismo (difficoltà di messa a fuoco da lontano e da vicino) e la presbiopia (difficoltà di messa a fuoco, genericamente a partire dai 40 anni).

Disabilità visiva, chi soffre maggiormente

In Europa, e in Italia in particolare, la situazione non è molto differente rispetto al resto del pianeta. In base al rapporto Istat “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell’Unione europea” in merito all’Indagine europea sulla salute (Ehis) del 2019 e rilanciato dal Ministero della Salute, le “gravi limitazioni visive” affliggono in media il 2,1% della popolazione dei Paesi dell’Unione Europea dai 15 anni in su. Il dato aumenta sensibilmente se si considera la fascia di età a partire dai 65 anni, con il 5,6%. Dai 75 anni in su, la percentuale schizza fino all’8,7%.

Disabilità visiva, in Italia cifre in linea con UE

Nel Bel Paese i numeri sono simili a quelli della media europea. Tra gli over 15 le gravi limitazioni visive colpiscono l’1,9% dei soggetti, mentre per gli over 65 si parla del 5%. Per gli over 75 il dato cresce fino a toccare l’8%.

Complessivamente, se si sommano le limitazioni visive moderate e quelle gravi, in Italia a soffrire dei disturbi legati alla vista è il 18,6% della popolazione. La percentuale cresce fino al 33,6% tra gli over 65 e fino al 41,9% tra gli ultrasettantacinquenni.

Ciechi invalidi, Sicilia prima in Italia

Sempre l’Istat, poi, pone l’attenzione sul dato dei ciechi presenti in Italia nel 2021. Nel complesso, su una popolazione di 59.236.213 persone, i ciechi invalidi (totali e parziali) tocca i 108.856 soggetti.

In questo quadro emerge il dato relativo alla Sicilia, dove vengono conteggiati 14.300 ciechi invalidi. I numeri collocano l’Isola in testa nella classifica delle Regioni italiane dove sono presenti ciechi invalidi. In seconda posizione si colloca la Lombardia, con 12.295 soggetti, mentre al terzo posto figura la Campania con 11.226 unità.

Salute della vista, a maggio 2023 parte il Bonus Vista

A causa dei disturbi legati alla vista, sempre più persone sono costrette a ricorrere all’utilizzo di occhiali o lenti a contatto. Una necessità che comporta spese che, a volte, possono incidere non poco sulle tasche dei cittadini. A tal proposito, per sostenere i costi relativi all’acquisto o il rimborso di tali strumenti, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il Bonus Vista 2023 (o Bonus Occhiali).

Il contributo ha un valore di 50 euro e può essere richiesto soltanto una volta da ogni membro del nucleo familiare che presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che fa riferimento a un ISEE che non supera la soglia dei 10mila euro.

Foto di Bruno Henrique da Pixabay