Salute: petizione per il bonus psicologo, vicine le 350mila firme

Di fronte all’ipotesi che il bonus psicologo venga definanziato, la petizione su Change.org che lo sostiene dal 2022 ha ripreso quota: oltre 15.000 nuove firme solo nella giornata di ieri che portano il totale vicino a 350.000. Un interesse diffuso verso la misura testimoniato anche dalla richiesta al governo del cantante Fedez di aumentare i fondi che la finanziano. Resta aperto il capitolo burocrazia: dopo quasi un anno mancano i decreti attuativi e molti professionisti lamentano una procedura intricata per ottenere i 1500 euro annui per le sedute.

“Sorprendente partecipazione”

“Ringrazio tutti per l’enorme e sorprendente partecipazione – scrive sui suoi canali social Francesco Maesano, giornalista del Tg1 che ha lanciato la petizione a gennaio 2022 – È la fotografia dell’interesse degli italiani per i diritti psicologici e in particolare per il bonus psicologo, mi auguro che dia una mano a realizzarlo in modo completo e definitivo. Ma più in generale spero che costituisca un mattoncino nella costruzione di quel ponte tra cittadini e politica che è il messaggio più profondo della nostra costituzione”.