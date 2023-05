Salvini firma decreto, 2 milioni per demolire 40 abusi edilizi: 10 in Sicilia

l Mit ricorda che il precedente decreto aveva riguardato 19 interventi (12 in Sicilia)

Il vicepresidente del Consiglio e ministro, Matteo Salvini, ha firmato un nuovo decreto per l`assegnazione di ulteriori risorse per il cosiddetto “Fondo Demolizioni”. Anche in questa occasione, come indicato dall`articolo 1 del decreto stesso, sono risorse destinate ai Comuni.

Sono 40 nuovi interventi di smantellamento, ripartiti in 6 Regioni (13 in Campania, 10 in Sicilia, 6 in Calabria, 6 nel Lazio, 4 in Puglia e 1 in Lombardia) per un contributo totale di 2.233.899 euro. Il Mit ricorda che il precedente decreto aveva riguardato 19 interventi (12 in Sicilia, 1 in Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna e 4 in Puglia).