Salvini: “Di Maio inviato Ue nel Golfo? Non a nome mio e del governo”

"L'obiettivo è arrivare con un'Italia più forte e con la Lega che torna a essere primo partito di questo paese", ha detto Salvini

“Di Maio andrà a rappresentare, forse, l’Italia nel Golfo… Non a nome mio, non a nome vostro, e non a nome del governo in carica, eventualmente fosse…”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando al congresso provinciale della Lega di Bergamo.

Salvini ha affermato che “l’obiettivo alla fine di questi cinque anni è arrivare con un’Italia più forte, con l’automomia realizzata, e con la Lega che torna a essere quello che merita di essere, primo partito di questo paese”.