Salvini: “Sciocco investire sulle ferrovie siciliane senza il Ponte sullo Stretto”

L'intervento del vicepremier durante un convegno sui trasporti.

Il ministro Matteo Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina e lo fa durante un intervento – in videocollegamento – al convegno organizzato da “Il Sole 24 Ore” sui trasporti.

Salvini al convegno de “Il Sole 24 Ore”: “Una sciocchezza investire sulle ferrovie siciliane senza Ponte”

”Lo Stato italiano sta investendo 11 miliardi di euro sulle ferrovie siciliane per modernizzarle e velocizzarle e altri 11 miliardi per modernizzare le ferrovie tra Salerno e Reggio Calabria. Quindi basta un bimbo di quinta elementare per capire che è necessario un ponte che mi colleghi altrettanto velocemente la Sicilia all’Italia e all’Europa. Investire quei soldi senza il ponte sarebbe economicamente e culturalmente una sciocchezza”.

Queste le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che già più volte in passato – prima e dopo la campagna elettorale dello scorso anno – ha sottolineato l’intenzione di realizzare al più presto l’imponente infrastruttura per collegare la Sicilia al resto d’Italia.