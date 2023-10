San Cataldo, uomo tenta di lanciarsi da muretto: era in possesso di droga

I Carabinieri salvano un 40enne che ha minacciato il suicidio a San Cataldo. I fatti nella tarda serata di ieri in viale Trieste.

I Carabinieri salvano un 40enne che ha minacciato il suicidio a San Cataldo. Nella tarda serata di ieri in viale Trieste l’uomo, seminudo, ha tentato di lanciarsi da un muretto alto circa 6 metri. I residenti della zona hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti così i militari, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Il soggetto, dopo essere stato calmato, è sceso dalla zona e condotto in caserma. Sul posto è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina e di 470 euro in contanti. Dunque è scattata per l’individuo la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo si stanno occupando delle indagini sul caso.