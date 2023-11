Cosa fare per San Martino in Sicilia? Feste, sagre, musica e degustazione: tutti gli eventi

I migliori appuntamenti da vivere in occasione della Festa di San Martino in Sicilia. Dalla degustazione agli spettacoli musicali.

Per San Martino castagne, vino e… tanto divertimento. Sono numerosi gli appuntamenti in programma in Sicilia in occasione della tradizionale Festa di San Martino, ricorrenza che si celebra l’11 novembre di ogni anno in memoria di Martino di Tours. Come in ogni festa in Sicilia, non mancano le opportunità di folklore, degustazione, intrattenimento o semplice relax. Quest’anno, inoltre, la Festa di San Martino cade di sabato, in pieno week-end. Un motivo in più per viverla al meglio.

San Martino a Palermo e provincia

Per quanto riguarda gli eventi a tema, nel Palermitano si segnalano la Festa di San Martino a Palazzo Adriano, così come la Sagra dell’Ulivo a Pollina e il Fungo Ferla Fest di Caltavuturo. Ancora in provincia di Palermo, in piazza Gino Strada a Isnello l’11 novembre, si terrà Impressioni d’Autunno con musica, intrattenimento per bambini e spettacoli.

A Casteldaccia, domenica 12 novembre, si terrà l’evento “Cantine Aperte a San Martino”, un’occasione per visitare la cantina del Duca di Salaparuta. Dal 10 al 12 novembre a Montemaggiore Belsito in programma la Sagra dell’Olio e della Mandorla. Nel capoluogo siciliano, inoltre, il 12 novembre si svolge il “Festival di Morgana” tra il Museo delle Marionette e la Chiesa di San Mattina Apostolo dei Crociferi.

San Martino a Messina e provincia

In provincia di Messina imperdibile è la Sagra di San Martino che si svolge in piazza San Papino a Milazzo l’11 e il 12 novembre. Ancora nel Messinese è da vivere la Festa di San Martino a Casalvecchio Siculo dell’11 novembre con degustazione di prodotti tipici.

Sempre in provincia di Messina è imperdibile l’appuntamento a Castell’Umberto con il XIV Palio di San Martino con la tradizionale corsa delle botti in programma l’11 e il 12 novembre.

San Martino a Catania e provincia

In provincia di Catania si segnala la Festa di San Martino di sabato 11 novembre che si svolgerà in via Vittorio Emanuele a Paternò, così come la tre giorni di eventi del 10-11-12 novembre in via Gramsci a Misterbianco con degustazione di prodotti tipici, artigianato, street food, balli e musica dal vivo.

Ancora in provincia, a Fiumefreddo di Sicilia, c’è San Martino Sapori e Tradizioni in programma l’11 e il 12 novembre con degustazioni, musica e intrattenimento per adulti e bambini.

A Linguaglossa l’11 novembre di festeggia San Martino con il Palio delle Botti dell’Etna, con squadre di spingitori che fanno rotolare le barrique lungo un percorso. A San Michele di Ganzaria dal 9 al 12 novembre c’è la Festa dei Sapori della Ganzaria, con eventi e degustazione di prodotti tipici.

A San Cono, sempre in provincia di Catania, si celebra la Festa di San Martino con degustazione di vini e prelibatezze locali e l’immancabile intrattenimento musicale.

San Martino nel resto della Sicilia

A Cerami, in provincia di Enna, dal 10 al 12 novembre si tiene “Saperi e Sapori tra i colori d’autunno” con tour guidati, musica e show cooking. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dal 10 al 12 novembre c’è la Festa della Muffuletta con musica, spettacoli, degustazione e tour guidati. A Ravanusa, in provincia di Agrigento, si segnala “Lu Sammartinu” con spettacoli, artigianato locale e prodotti tipici.

Foto di Luboš da Pixabay