Padre Pio da Pietrelcina, vita e preghiera per il santo del giorno del 23 settembre

Il santo del giorno del 23 settembre è Pio da Pietrelcina, meglio noto come Padre Pio o San Pio: ecco la vita del santo e la preghiera da dedicargli.

Nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio 1887 col nome di Francesco Forgione, Padre Pio è entrato nell’Ordine dei Cappuccini a soli 16 anni.

Porta le stimmate, ossia le piaghe della Passione di Gesù, dal 20 settembre 1918 e per tutto il resto della sua vita. Quando muore, il 23 settembre 1968, le piaghe, che avevano sanguinato per 50 anni e tre giorni, scompaiono misteriosamente dalle mani, dai piedi e dal costato.

Molte le doti soprannaturali di Padre Pio tra le quali la capacità di emanare profumo, percepito anche a distanza; la bilocazione, cioè essere visto contemporaneamente in luoghi diversi; le ipertermie: i medici hanno accertato che la sua temperatura corporea saliva fino a toccare i 48 gradi e mezzo; la capacità di leggere nel cuore, e poi le visioni e le lotte col demonio.

La canonizzazione

San Pio da Pietrelcina ha un santuario che porta il suo nome a San Giovanni Rotondo. La canonizzazione è avvenuta nel 2002 a opera di Papa Giovanni Paolo II.

Preghiera a Padre Pio

Ecco una preghiera a Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, santo del giorno del 23 settembre. Si tratta dell’Atto di affidamento a Padre Pio.

O Glorioso San Pio da Pietrelcina,

tu che sei il Santo di questo nuovo millennio,

tu che sei nostro amico,

consolatore delle nostre anime, aiuto di noi peccatori,

che per la tua sofferenza

comprendi benissimo tutte le nostre sofferenze,

a te affidiamo le richieste di bene per noi e per i nostri cari;

a te affidiamo il nostro spirito

per renderlo capace di sopportare

tutte le pene che abbiamo nel cuore;

a te affidiamo la supplica di presentare

le nostre anime alla Vergine delle Grazie

per ottenere dal Signore l’eterna salvezza;

a te affidiamo la nostra richiesta di intercessione

per ottenere dalla Bontà divina la grazia

che ardentemente desideriamo.

Accoglici sotto la tua protezione,

difendici dalle insidie del maligno

e soprattutto intercedi presso l’Altissimo

perché col perdono dei nostri peccati diventiamo

perseveranti nelle vie del bene.

(Tratta da “gruppi di Preghiera Padre Pio”)