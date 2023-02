San Teodoro, scoperta discarica abusiva a cielo aperto: denunciato 31enne

I carabinieri di Cesarò hanno denunciato un 31enne dopo aver scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto a San Teodoro

I carabinieri della Stazione di Cesarò, durante un’operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato un 31enne in stato di libertà.

Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto nel territorio di San Teodoro, nel Messinese.

Sull’area da 250 mq abbandonati rifiuti di vario tipo

Sull’area, che copriva circa 250 mq, erano stati abbandonati materiali ferrosi e sanitari, caldaie, radiatori, componenti elettronici e informatici vari, tutti logorati dall’esposizione alle intemperie.

Il responsabile della discarica è stato identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania per i reati di deposito incontrollato di rifiuti speciali e non autorizzati dalla legge. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità giudiziaria competente