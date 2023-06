Sanità: anche studenti manifestano a Roma, “serve attenzione su salute mentale”

Gli studenti dell’Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi manifestano oggi a Roma, insieme alla Cgil e altre associazioni.

Gli studenti dell’Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi manifestano oggi a Roma, insieme alla Cgil e altre cento associazioni, in difesa del diritto alla salute. Udu e Rete hanno lanciato un manifesto intitolato “Abbiamo diritto di stare bene” che è anche lo slogan dello striscione esposto in testa allo spezzone studentesco.

Nel documento, una serie di proposte in cui si attenziona in particolare il tema della salute mentale, come spiegano i due sindacati studenteschi: “Il benessere psicologico è un diritto troppo spesso trascurato, infatti abbiamo presentato un’apposita proposta di legge in Parlamento per istituire presidi psicologici in ogni scuola e ateneo. Servono risorse specifiche per sostenere servizi psicologi gratuiti e universali, mentre dal governo vediamo stanziamenti inadeguati nel fondo sanitario nazionale. Le altre richieste contenute nel nostro manifesto riguardano l’abolizione del numero chiuso grazie a maggiori investimenti sull’università e sulla formazione medica, regole specifiche per tutelare la salute degli studenti fuorisede e un percorso formativo svolto in sicurezza, in particolare per quando riguarda i Pcto”.